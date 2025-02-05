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В Уганде задержали девять чиновников Минфина по делу о взломе электронных систем Центробанка

В Уганде задержали девять чиновников Минфина по делу о взломе электронных систем Центробанка Полиция Уганды задержала девять должностных лиц министерства финансов в рамках расследования кибератаки на электронные системы центрального банка, в результате которой было похищено 62 млрд шиллингов ($16,87 млн).
Другие страны
5 февраля 2025 г. 10:30
В Уганде задержали девять чиновников Минфина по делу о взломе электронных систем Центробанка

Полиция Уганды задержала девять должностных лиц министерства финансов в рамках расследования кибератаки на электронные системы центрального банка, в результате которой было похищено 62 млрд шиллингов ($16,87 млн).

Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, среди задержанных — сотрудники, прикрепленные к главному бухгалтеру министерства. Их вызвали и задержали в Управлении уголовных расследований для содействия следствию.

По данным полиции и Минфина, в числе задержанных оказался и высокопоставленный представитель казначейского департамента.

Государственный министр финансов Генри Мусасизи еще в ноябре подтвердил местным СМИ факт взлома счетов Центробанка и хищения средств.

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