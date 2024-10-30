В Уганде восемь человек погибли при нападении сектантов

Минимум восемь человек погибли в Уганде после нападения членов культа, среди погибших было четверо детей.

Минимум восемь человек погибли в Уганде после нападения членов культа, среди погибших было четверо детей.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили Народные силы обороны Уганды.

"Предварительное расследование показало, что члены некоего культа, название которого еще не установлено, напали на людей, большинство из которых являются членами их семей, и зарезали их", - говорится в заявлении сил обороны страны.

Полиция заявила, что двое из предполагаемых нападавших были убиты силами безопасности. Расследование продолжается, чтобы установить более подробную информацию о культе, добавили власти.

Нападение произошло вечером 29 октября в Мизизи А, деревне в районе Кагади на западе Уганды, примерно в 250 км от столицы Кампалы. Среди восьми погибших четверо были детьми в возрасте до 13 лет, одному из них было три года. Еще восемь человек получили ранения, сообщила полиция.