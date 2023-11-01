В Уганде военные уничтожили боевиков, причастных к убийству молодоженов

Спецназ Уганды ликвидировал нескольких боевиков из группировки "Альянс демократических сил" (АДС), которые причастны к убийству в минувшем месяце на территории заповедника молодоженов, прибывших в страну в качестве туристов.

Спецназ Уганды ликвидировал нескольких боевиков из группировки "Альянс демократических сил" (АДС), которые причастны к убийству в минувшем месяце на территории заповедника молодоженов, прибывших в страну в качестве туристов.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом сообщил представитель Министерства обороны и по делам ветеранов Уганды Део Акиики, не назвав точное число убитых.

"Боевики уничтожены в районе озера Эдуард, - приводит его слова агентство. - Операция по преследованию пытающихся скрыться членов АДС продолжается".

Убитые молодожены Дэвид и Селия Барлоу, имеющие гражданство ЮАР и Великобритании, прибыли в Уганду в качестве туристов. Боевики 17 октября устроили засаду и убили их на территории Национального парка королевы Елизаветы, расположенного вблизи границы с Демократической Республикой Конго. Был убит также их угандийский гид Эрик Аяи.