В Уганде военные уничтожили боевиков, причастных к убийству молодоженов

Спецназ Уганды ликвидировал нескольких боевиков из группировки "Альянс демократических сил" (АДС), которые причастны к убийству в минувшем месяце на территории заповедника молодоженов, прибывших в страну в качестве туристов.
Как передает
"Боевики уничтожены в районе озера Эдуард, - приводит его слова агентство. - Операция по преследованию пытающихся скрыться членов АДС продолжается".
Убитые молодожены Дэвид и Селия Барлоу, имеющие гражданство ЮАР и Великобритании, прибыли в Уганду в качестве туристов. Боевики 17 октября устроили засаду и убили их на территории Национального парка королевы Елизаветы, расположенного вблизи границы с Демократической Республикой Конго. Был убит также их угандийский гид Эрик Аяи.