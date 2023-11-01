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В Уганде военные уничтожили боевиков, причастных к убийству молодоженов

В Уганде военные уничтожили боевиков, причастных к убийству молодоженов Спецназ Уганды ликвидировал нескольких боевиков из группировки "Альянс демократических сил" (АДС), которые причастны к убийству в минувшем месяце на территории заповедника молодоженов, прибывших в страну в качестве туристов.
Другие страны
1 ноября 2023 г. 18:16
В Уганде военные уничтожили боевиков, причастных к убийству молодоженов

Спецназ Уганды ликвидировал нескольких боевиков из группировки "Альянс демократических сил" (АДС), которые причастны к убийству в минувшем месяце на территории заповедника молодоженов, прибывших в страну в качестве туристов.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом сообщил представитель Министерства обороны и по делам ветеранов Уганды Део Акиики, не назвав точное число убитых.

"Боевики уничтожены в районе озера Эдуард, - приводит его слова агентство. - Операция по преследованию пытающихся скрыться членов АДС продолжается".

Убитые молодожены Дэвид и Селия Барлоу, имеющие гражданство ЮАР и Великобритании, прибыли в Уганду в качестве туристов. Боевики 17 октября устроили засаду и убили их на территории Национального парка королевы Елизаветы, расположенного вблизи границы с Демократической Республикой Конго. Был убит также их угандийский гид Эрик Аяи.

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