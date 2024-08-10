В Уганде в результате оползня погибли восемь человек

В столице Уганды Кампале в результате оползня на свалке погибли восемь человек.

В столице Уганды Кампале в результате оползня на свалке погибли восемь человек.

Как передает Report , об этом в субботу сообщило Reuters со ссылкой на местные власти.

"Инцидент произошел поздно вечером в пятницу после сильного дождя, когда участки свалки обрушились, затронув некоторые близлежащие дома", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудники правительства и Красного Креста в результате совместно предпринятых спасательных мер спасли из-под завалов 14 человек.

"Прискорбно, что на данный момент найдены мертвыми 8 человек: шесть взрослых и двое детей. Спасательная операция все еще продолжается…", - сообщила администрация Кампалы в соцсети X.

Проливные дожди, продолжавшиеся несколько недель в ряде регионов Уганды, вызвали наводнения и оползни, однако ранее о смертельных случаях не сообщалось.