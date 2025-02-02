В Уганде стартует испытание вакцины от лихорадки Эбола

Власти Уганды начинают испытание вакцины от лихорадки Эбола.

Власти Уганды начинают испытание вакцины от лихорадки Эбола.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом заявил исполнительный директор Угандийского института вирусологических исследований Понтиано Калибу.

По его словам, запланировано ввести до 2 тыс. доз. При этом вакцина носит экспериментальный характер, она не лицензирована.

Напомним, что ранее Всемирная организация здравоохранения передала Уганде более 2,1 тыс. доз вакцины против лихорадки Эбола для оценки ее эффективности. Как заявили в организации, целью испытания является "оценка потенциально эффективной вакцины-кандидата, и если она окажется эффективной, возможное содействие прекращению текущей вспышки и защите групп населения, подверженных риску в будущем". К участию в испытании вакцины будут допущены лица, имевшие контакты с заболевшими, находящиеся в группе повышенного риска.

За последние два десятилетия в Африке произошло две крупных вспышки лихорадки Эбола, которые унесли жизни более 11 тыс. жителей Либерии и соседних с ней государств, а также примерно 2,3 тыс. жителей ДРК и Уганды. Эти вспышки заставили всех медиков мира обратить внимание на данный вирус и экстренно начать разработку вакцин, а также лекарств от данного заболевания.