В Уганде сообщили о завершении вспышки лихорадки Эбола

Министр здравоохранения Уганды Джейн Асенг объявила о завершении вспышки лихорадки Эбола в стране после того, как в течение 42 дней после выздоровления последнего пациента там не был зарегистрирован ни один новый случай заболевания.

Министр здравоохранения Уганды Джейн Асенг объявила о завершении вспышки лихорадки Эбола в стране после того, как в течение 42 дней после выздоровления последнего пациента там не был зарегистрирован ни один новый случай заболевания.

Как передает Report , об этом глава минздрава написала в Twitter.

Ранее глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что вспышка лихорадки Эболы в Уганде может быть объявлена завершенной к 11 января.

С начала вспышки лихорадки Эбола в Уганде 20 сентября 2022 года от вируса умерли 56 человек, заразились 142. Возбудителем Эболы стал ее редкий суданский штамм. Коэффициент смертности при заболевании этим штаммом Эболы составляет от 41% до 100%.

В начале декабря из больницы был выписан последний инфицированный. Согласно утвержденным Всемирной организацией здравоохранения правилам, район считается свободным от вспышки лихорадки Эбола, если в течение 42 дней после выздоровления последнего пациента там не был зарегистрирован ни один новый случай заболевания.