О нас

В Уганде сообщили о завершении вспышки лихорадки Эбола

В Уганде сообщили о завершении вспышки лихорадки Эбола Министр здравоохранения Уганды Джейн Асенг объявила о завершении вспышки лихорадки Эбола в стране после того, как в течение 42 дней после выздоровления последнего пациента там не был зарегистрирован ни один новый случай заболевания.
Другие страны
11 января 2023 г. 04:55
В Уганде сообщили о завершении вспышки лихорадки Эбола

Министр здравоохранения Уганды Джейн Асенг объявила о завершении вспышки лихорадки Эбола в стране после того, как в течение 42 дней после выздоровления последнего пациента там не был зарегистрирован ни один новый случай заболевания.

Как передает Report, об этом глава минздрава написала в Twitter.

Ранее глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что вспышка лихорадки Эболы в Уганде может быть объявлена завершенной к 11 января.

С начала вспышки лихорадки Эбола в Уганде 20 сентября 2022 года от вируса умерли 56 человек, заразились 142. Возбудителем Эболы стал ее редкий суданский штамм. Коэффициент смертности при заболевании этим штаммом Эболы составляет от 41% до 100%.

В начале декабря из больницы был выписан последний инфицированный. Согласно утвержденным Всемирной организацией здравоохранения правилам, район считается свободным от вспышки лихорадки Эбола, если в течение 42 дней после выздоровления последнего пациента там не был зарегистрирован ни один новый случай заболевания.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Другие новости из категории

Протестующие в Перу заживо сожгли в машине полицейского, в департаменте Пуно введен комендантский час
Протестующие в Перу заживо сожгли в машине полицейского, в департаменте Пуно введен комендантский час
11 января 2023 г. 05:22
Палата представителей США создала спецкомитет по стратегической конкуренции с КНР
Палата представителей США создала спецкомитет по стратегической конкуренции с КНР
11 января 2023 г. 03:03
В Афинах умер последний король Греции Константин II
В Афинах умер последний король Греции Константин II
11 января 2023 г. 02:37
Французские профсоюзы проведут всеобщую забастовку из-за пенсионной реформы
Французские профсоюзы проведут всеобщую забастовку из-за пенсионной реформы
11 января 2023 г. 00:28
Правительство Швеции осудило казни участников протестов в Иране
Правительство Швеции осудило казни участников протестов в Иране
10 января 2023 г. 23:35
Генсек ООН примет участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе
Генсек ООН примет участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе
10 января 2023 г. 23:20
Франция повышает минимальный пенсионный возраст
Франция повышает минимальный пенсионный возраст
10 января 2023 г. 23:14
Республиканцы обвинили Байдена в краже секретных документов периода вице-президентства
Республиканцы обвинили Байдена в краже секретных документов периода вице-президентства
10 января 2023 г. 22:57
Рютте выступил за жесткие санкции в отношении Ирана
Рютте выступил за жесткие санкции в отношении Ирана
10 января 2023 г. 22:23
Израиль проведет военные учения на севере страны
Израиль проведет военные учения на севере страны
10 января 2023 г. 22:09

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi