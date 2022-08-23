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В Уганде при ДТП погибли 12 человек

В Уганде при ДТП погибли 12 человек Двенадцать человек погибли на востоке Уганды после того, как водитель грузовика, в котором они ехали, не справился с управлением, в результате чего транспортное средство перевернулось.
Другие страны
23 августа 2022 г. 05:11
В Уганде при ДТП погибли 12 человек

Двенадцать человек погибли на востоке Уганды после того, как водитель грузовика, в котором они ехали, не справился с управлением, в результате чего транспортное средство перевернулось.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Синьхуа со ссылкой на полицию.

Согласно ее данным, еще шесть человек получили ранения. Предполагается, что причиной стали выбоины в дороге, которая находится в болотистой местности.

Агентство отмечает, что в Уганде ежегодно регистрируется около 20 000 ДТП, в результате которых погибает более 2 000 человек.

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Версия на азербайджанском языке Uqandada yol qəzasında 12 nəfər həlak olub

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