В Уганде при ДТП погибли 12 человек

Двенадцать человек погибли на востоке Уганды после того, как водитель грузовика, в котором они ехали, не справился с управлением, в результате чего транспортное средство перевернулось.

Двенадцать человек погибли на востоке Уганды после того, как водитель грузовика, в котором они ехали, не справился с управлением, в результате чего транспортное средство перевернулось.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Синьхуа со ссылкой на полицию.

Согласно ее данным, еще шесть человек получили ранения. Предполагается, что причиной стали выбоины в дороге, которая находится в болотистой местности.

Агентство отмечает, что в Уганде ежегодно регистрируется около 20 000 ДТП, в результате которых погибает более 2 000 человек.