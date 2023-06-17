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Власти Уганды подтвердили гибель более 40 человек в результате атаки повстанцев на школу

Власти Уганды подтвердили гибель более 40 человек в результате атаки повстанцев на школу Власти Уганды обнаружили 41 тело, в том числе 38 погибших учеников, которых сожгли, застрелили или зарубили после нападения, предположительно, повстанцев из Союзных демократических сил (ADF) - Национальной армии за освобождение Уганды на среднюю школу в М
Другие страны
17 июня 2023 г. 18:49
Власти Уганды подтвердили гибель более 40 человек в результате атаки повстанцев на школу

Власти Уганды подтвердили гибель 41 человека в результате атаки повстанцев на школу.

Как передает Report, об этом сообщает DW со ссылкой на мэра города Селевеста Мапозе.

Согласно информации, власти страны уже обнаружили 41 тело, в том числе 38 погибших учеников, которых сожгли, застрелили или зарубили после нападения, предположительно, повстанцев из Союзных демократических сил (ADF) - Национальной армии за освобождение Уганды на среднюю школу в Мпондве на западе страны, вблизи границы с Демократической Республикой Конго.

По словам мера, среди жертв один охранник и два члена местного сообщества. Некоторые ученики умерли от ожогов после того, как повстанцы подожгли общежитие.

В результате нападения ранены восемь человек. Они находятся в больнице.

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Версия на азербайджанском языке Uqandada üsyançılarının məktəbə hücumu nəticəsində ölənlərin sayı 41 nəfərə çatıb

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