Власти Уганды подтвердили гибель более 40 человек в результате атаки повстанцев на школу

Власти Уганды обнаружили 41 тело, в том числе 38 погибших учеников, которых сожгли, застрелили или зарубили после нападения, предположительно, повстанцев из Союзных демократических сил (ADF) - Национальной армии за освобождение Уганды на среднюю школу в М

Власти Уганды подтвердили гибель 41 человека в результате атаки повстанцев на школу.

Как передает Report , об этом сообщает DW со ссылкой на мэра города Селевеста Мапозе.

Согласно информации, власти страны уже обнаружили 41 тело, в том числе 38 погибших учеников, которых сожгли, застрелили или зарубили после нападения, предположительно, повстанцев из Союзных демократических сил (ADF) - Национальной армии за освобождение Уганды на среднюю школу в Мпондве на западе страны, вблизи границы с Демократической Республикой Конго.

По словам мера, среди жертв один охранник и два члена местного сообщества. Некоторые ученики умерли от ожогов после того, как повстанцы подожгли общежитие.

В результате нападения ранены восемь человек. Они находятся в больнице.