В Уганде погибли два человека при столкновении автобуса со слоном

Два человека погибли в результате столкновения автобуса с переходившим дорогу слоном в центральном районе Уганды.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета New Vision.

По данным издания, ДТП произошло рано утром 25 августа недалеко от города Карума. Автобус, следовавший из Гулу в Кампалу, врезался в одного из четырех слонов, которые вышли из национального парка Мерчисон-Фоллс и переходили дорогу. В результате инцидента погиб водитель автобуса, а также пассажирка, сидевшая за ним.

Шесть человек были доставлены в близлежащую больницу с тяжелыми травмами, ряд пассажиров с менее тяжелыми травмами был направлен в другую больницу.

О судьбе животного ничего не сообщается. Полиция ведет расследование причин аварии.