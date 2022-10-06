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В Уганде от лихорадки Эбола умерли 29 человек

В Уганде от лихорадки Эбола умерли 29 человек Вспышка лихорадки Эбола, начавшаяся в Уганде в сентябре, стала причиной смерти 29 человек.
Другие страны
6 октября 2022 г. 06:55
В Уганде от лихорадки Эбола умерли 29 человек

Вспышка лихорадки Эбола, начавшаяся в Уганде в сентябре, стала причиной смерти 29 человек.

Об этом сообщает Report со ссылкой “Haber Global”.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что на сегодняшний день от вируса Эбола в Уганде скончались 29 человек, а подтвержденных и вероятных случаев заражения 63.

Глава ВОЗ сообщил, что на данный момент вирусом заразились 10 медицинских работников. Гебрейесус сообщил, что 4 медицинских работника погибли, 4 медицинских работника выздоровели, их здоровье находится под контролем.

По его словам, из Чрезвычайного фонда ВОЗ на борьбу с эпидемией в Уганде выделено 2 млн долларов США. В эту страну были отправлены дополнительные специалисты в области здравоохранения и медикаменты. ВОЗ работает с партнерами для поддержки Министерства здравоохранения Уганды.

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