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В Уганде из-за оползней погибли 13 человек

В Уганде из-за оползней погибли 13 человек По меньшей мере 13 человек погибли на востоке Уганды после того, как оползни разрушили 40 домов в шести деревнях.
Другие страны
28 ноября 2024 г. 15:21
В Уганде из-за оползней погибли 13 человек

По меньшей мере 13 человек погибли на востоке Уганды после того, как оползни разрушили 40 домов в шести деревнях.

Как передает Report, об этом сообщает Aljazeera со ссылкой на Общество Красного Креста Уганды.

Отмечается, что были обнаружены тела 13 человек, но спасательные работы продолжаются.

По сообщениям местных СМИ, власти ожидают, что число погибших может возрасти до 30 человек.

Оползни произошли после сильных дождей, которые прошли 27 ноября вечером в горном районе Буламбули.

В тот же день офис премьер-министра Уганды выпустил предупреждение о стихийном бедствии, заявив, что проливные дожди по всей стране привели к перекрытию основных дорог.

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