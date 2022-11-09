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В Уганде число умерших от лихорадки Эбола увеличилось до 53

В Уганде число умерших от лихорадки Эбола увеличилось до 53 Число умерших от лихорадки Эбола в Уганде достигло 53, еще 21 случай с летальным исходом требует подтверждения.
Другие страны
9 ноября 2022 г. 20:18
В Уганде число умерших от лихорадки Эбола увеличилось до 53

Число умерших от лихорадки Эбола в Уганде достигло 53, еще 21 случай с летальным исходом требует подтверждения.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в среду на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

"Из 8 округов в Уганде поступили сообщения о 135 подтвержденных и 21 предполагаемом случае заболевания лихорадкой Эбола", - сказал он, добавив, что имеются также сведения о "53 подтвержденных смертях и 21 вероятной смерти" от этой болезни.

На настоящий момент выздоровели 62 человека.

Минздрав Уганды объявил 20 сентября о вспышке в стране лихорадки Эбола, когда вирус был выявлен у умершего 24-летнего мужчины. По данным ВОЗ, нынешняя вспышка вызвана редким суданским штаммом вируса Эбола.

Напомним, что ранее сообщалось о 29 умерших.

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Версия на азербайджанском языке Uqandada Ebola virusundan ölənlərin sayı 53-ə çatıb

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