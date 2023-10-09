В Уганде арестовали двух руководителей оппозиционной партии

Полиция Уганды задержала двух руководителей оппозиционной партии "Платформа национального единства" (ПНЕ).
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство AFP.
Арест генерального секретаря ПНЕ Дэвида Льюиса Рубонгоя и официального представителя партии Джоэла Ссенени был проведен в столице страны Кампале во время митинга оппозиции, отмечает AFP. Полиция также заблокировала дороги, ведущие в квартал, где оппозиция проводила свою акцию, посвященную отмечаемому в стране 9 октября Дню Независимости.
Лидер ПНЕ Роберт Киагуланьи Ссентаму, известный под именем Боби Вайн, находится под домашним арестом с момента его прибытия четыре дня назад в Уганду международным авиарейсом.