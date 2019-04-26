​В Уэльсе на заводе по производству стали произошел взрыв

Два человека пострадали в пятницу в результате взрыва на заводе по производству стали компании Tata Steelworks в городе Порт-Толбот в Уэльсе.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила местная полиция на своей странице в Twitter.

"Полиция Южного Уэльса сейчас вместе с коллегами из пожарных и спасательных служб, а также скорой помощи находится на месте происшествия у Tata Steelworks, Порт-Толбот. Мы получили множество звонков около 3:35 утра (5:35 мск), в которых сообщалось о взрыве. На данный момент мы считаем, что только двое пострадали, они получили незначительные травмы", - говорится в сообщении.

Полиция просит жителей не подходить близко к месту происшествия.