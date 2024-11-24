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В Уэльсе из-за вызванных штормом "Берт" наводнений погибли три человека

В Уэльсе из-за вызванных штормом "Берт" наводнений погибли три человека В ряде районов Уэльса из-за наводнений, вызванных штормом "Берт", погибли три человека.
Другие страны
24 ноября 2024 г. 18:41
В Уэльсе из-за вызванных штормом Берт наводнений погибли три человека

В ряде районов Уэльса из-за наводнений, вызванных штормом "Берт", погибли три человека.

Как передает Report со ссылкой на Sky News, местные власти называют складывающуюся ситуацию беспрецедентной.

Отмечается, что шторм "Берт", сопровождаемый дождями, мокрым снегом и сильным ветром, привел к наводнениям. В результате тысячи домохозяйств обесточены, наблюдаются проблемы с транспортным сообщением.

По данным телеканала, накануне было издано более 200 предупреждений о возможности возникновения наводнений и не только в Уэльсе, но также в Англии и Шотландии.

Метеорологи сообщают, что разрушительное воздействие шторма "Берт" будет ощущаться на территории практически всей Великобритании в течение всего воскресенья. Особенно сложная ситуация прогнозируется на юге Уэльса и в некоторых районах на юго-западе Англии.

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