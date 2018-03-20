Баку. 20 марта. REPORT.AZ/ В Уэльсе потерпел крушение самолет пилотажной группы Королевских ВВС Red Arrows.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает Министерство обороны Великобритании.

"Мы оповещены об произошедшем сегодня инциденте на базе королевских ВВС Вэлли с участием самолета Hawk. Мы расследуем этот инцидент, и было бы неуместно давать дополнительные комментарии на данной стадии", - сказано в заявлении представителя военного ведомства, размещенного в Twitter.