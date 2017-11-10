 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Удмуртии объявят траур по погибшим при обрушении части жилого дома в Ижевске

    Траур будет объявлен после завершения поисково-спасательной операции

    Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ В Удмуртии траур по погибшим в результате частичного обрушения жилого дома в Ижевске будет объявлен после завершения поисково-спасательной операции. 

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сoобщил глава Удмуртской Республики Александр Бречалов.

    "Будет, но вы понимаете, с точки зрения этики нам нужно сейчас закончить поисково-спасательную операцию", - цитирует РИА Новости Бречалова.

    Ранее стало известно, что режим ЧС введён в районе Ижевска, где обрушилась часть жилого дома.

    Замминистра здравоохранения Удмуртии Людмила Гузнищева подтвердила, что в результате происшествия погибли три человека, ещё четверо пострадали.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi