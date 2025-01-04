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В учениях на востоке НАТО примут участие свыше 2,5 тыс. британских военных

В учениях на востоке НАТО примут участие свыше 2,5 тыс. британских военных Более 2,5 тысячи военнослужащих Великобритании примут участие в учениях на востоке Североатлантического альянса.
Другие страны
4 января 2025 г. 04:22
В учениях на востоке НАТО примут участие свыше 2,5 тыс. британских военных

Более 2,5 тысячи военнослужащих Великобритании примут участие в учениях на востоке Североатлантического альянса.

Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны королевства.

"Великобритания вносит наибольший вклад в виде 2 600 военнослужащих и 730 транспортных средств, развернутых на восточном фланге НАТО", — говорится в сообщении.

Первая дивизия армии Британии возглавит наземные силы НАТО на учениях Steadfast Dart 25, которые пройдут в течение января и февраля в Болгарии и Румынии. Военнослужащие будут отрабатывать развертывание новых объединенных сил быстрого реагирования альянса для "усиления восточного фланга", добавили в ведомстве.

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Версия на азербайджанском языке NATO-nun təlimlərində 2,5 mindən çox britaniyalı hərbçi iştirak edəcək

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