В медресе в Джамму и Кашмир прогремел взрыв, ранено 28 учащихся - ДОПОЛНЕНО

Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ Взрыв произошел в медресе в Джамму и Кашмир, ранения получили 28 учащихся, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

В результате взрыва шесть человек получили тяжелые осколочные ранения, они были госпитализированы в больнице города Сринагар. 11 пострадавшим медицинская помощь оказывается в местной больнице.

Точные причины взрыва на данный момент выясняются.

Местные СМИ утверждают, что взрыв произошел, когда один из учащихся начал играть с принесенной с собой гранатой. Новости о взрыве спровоцировали столкновения между местными жителями и силами безопасности.