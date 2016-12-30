В убийстве посла Греции в Бразилии подозревают его жену

Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ Следователи Рио-де-Жанейро подозревают, что посол Греции в Бразилии был убит по приказу его жены и сотрудника полиции, с которым она имела романтические отношения.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал Globo TV в пятницу, 30 декабря, со ссылкой на источники в полиции.

Посол Греции 59-летний Кириакос Амиридис пропал без вести с ночи на понедельник, 26 декабря, но его бразильская жена Франсуаза сообщила о его отсутствии в полицию лишь в среду, 28 декабря.

Полиция сообщила журналистам Globo TV, что они считают, что жена посла и сотрудник полиции, Серхио Морейра, организовали и, возможно, осуществили убийство в доме, где дипломат и его жена остановились в бедном районе в северном пригороде Рио.

Полиция и чиновники государственной службы безопасности Рио-де-Жанейро наряду с греческими официальными лицами отказали Reuters в комментировании сообщения о том, что жена Амиридиса "может быть причастна к его смерти".

Газета O Globo ранее сообщала, что кровь была обнаружена на диване внутри дома.