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В тюрьме в США произошла перестрелка, есть убитый и раненый

В тюрьме в США произошла перестрелка, есть убитый и раненый Один человек убит и один получил ранения в результате перестрелки на территории тюрьмы в городе Дэвисборо (штат Джорджия)
Другие страны
28 декабря 2020 г. 21:44
В тюрьме в США произошла перестрелка, есть убитый и раненый

Один человек убит и один получил ранения в результате перестрелки на территории тюрьмы в городе Дэвисборо (штат Джорджия).

Как передает Report со ссылкой на Fox News, инцидент произошел после полуночи в понедельник, когда двое охранников обследовали брешь в заборе вокруг тюрьмы, через которую двое неизвестных пытались передать контрабанду заключенным.

В итоге между ними произошла перестрелка, в результате которой один охранник был ранен, а один из преступников убит. Второй участник инцидента задержан. Раненый охранник госпитализирован, его жизнь вне опасности.

По факту стрельбы начато расследование.

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