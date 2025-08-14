О нас

В тяжелом ДТП в Мичигане погибли шесть человек

В тяжелом ДТП в Мичигане погибли шесть человек
14 августа 2025 г. 08:46
По меньшей мере шесть человек погибли в результате столкновения пикапа с фургоном в американском штате Мичиган.

Об этом Report сообщает со ссылкой на NBC News.

Инцидент произошел в поселке Гилфорд округа Таскола, в 100 милях к северу от Детройта.

Согласно предварительной версии, водитель пикапа нарушил правила дорожного движения. Он проехал на запрещающий знак и врезался в пикап, в котором находились представители общины амишей (религиозное течение в христианстве - ред.). От силы удара фургон перевернулся, несколько человек выбросило из автомобиля.

По данным офиса шерифа, в двух транспортных средствах находилось 13 человек, в том числе 10 в фургоне. В ДТП погибли шесть человек, еще семеро госпитализированы, об их состоянии не сообщается.

На месте работают сотрудники экстренных служб.

Версия на английском языке 6 dead after truck crashes into van in Michigan
Версия на азербайджанском языке Miçiqanda baş verən ağır qəzada 6 nəfər ölüb

Последние новости

