В Twitter разрешили размещать рекламу марихуаны

Администрация социальной сети Twitter, принадлежащей Илону Маску, внесла в свою политику изменения, позволяющие размещать американским компаниям рекламу наркотических веществ, в частности каннабиса (марихуаны).

Администрация социальной сети Twitter, принадлежащей Илону Маску, внесла в свою политику изменения, позволяющие размещать американским компаниям рекламу наркотических веществ, в частности каннабиса (марихуаны).

Как передает Report , об этом сообщило агентство Reuters.

На официальном сайте компании Twitter в разделе для бизнеса и сотрудничества также говорится о разрешении "рекламодателям каннабиса ориентироваться на Канаду" и на Соединенные Штаты при размещении рекламы своей продукции с учетом ограничений. Они включают в себя требования иметь лицензию "соответствующих органов", предоставлять рекламу только тем странам и регионам, где они имеют разрешение на продвижение товаров или услуг в интернете и не распространять свои предложения среди несовершеннолетних пользователей сети.

Politico указывает, что подобная кампания продлится до конца марта.

В свою очередь Twitter не ответил на запрос агентства о комментариях для получения более подробной информации.