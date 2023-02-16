О нас

В Twitter разрешили размещать рекламу марихуаны

В Twitter разрешили размещать рекламу марихуаны Администрация социальной сети Twitter, принадлежащей Илону Маску, внесла в свою политику изменения, позволяющие размещать американским компаниям рекламу наркотических веществ, в частности каннабиса (марихуаны).
Другие страны
16 февраля 2023 г. 04:06
В Twitter разрешили размещать рекламу марихуаны

Администрация социальной сети Twitter, принадлежащей Илону Маску, внесла в свою политику изменения, позволяющие размещать американским компаниям рекламу наркотических веществ, в частности каннабиса (марихуаны).

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters.

На официальном сайте компании Twitter в разделе для бизнеса и сотрудничества также говорится о разрешении "рекламодателям каннабиса ориентироваться на Канаду" и на Соединенные Штаты при размещении рекламы своей продукции с учетом ограничений. Они включают в себя требования иметь лицензию "соответствующих органов", предоставлять рекламу только тем странам и регионам, где они имеют разрешение на продвижение товаров или услуг в интернете и не распространять свои предложения среди несовершеннолетних пользователей сети.

Politico указывает, что подобная кампания продлится до конца марта.

В свою очередь Twitter не ответил на запрос агентства о комментариях для получения более подробной информации.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке “Twitter” marixuananın reklamına icazə verib

Экслюзивные новости

Израильские компании хотят изучить потенциал освобожденных территорий Азербайджана
Израильские компании хотят изучить потенциал освобожденных территорий Азербайджана
15 февраля 2023 г. 19:16
Итальянский эксперт: Италия cтремится и дальше расширять сотрудничество с Азербайджаном
Итальянский эксперт: Италия cтремится и дальше расширять сотрудничество с Азербайджаном
15 февраля 2023 г. 15:46
Азербайджан и арабские страны координируют усилия на международных платформах
Азербайджан и арабские страны координируют усилия на международных платформах
15 февраля 2023 г. 13:09
Политолог: Сотрудничество между Азербайджаном и арабскими странами будет расширяться
Политолог: Сотрудничество между Азербайджаном и арабскими странами будет расширяться
14 февраля 2023 г. 13:55
Легковые автомобили из Европы в Среднюю Азию доставляются через Азербайджан
Легковые автомобили из Европы в Среднюю Азию доставляются через Азербайджан
14 февраля 2023 г. 12:17
Израильские регионы предлагают делиться опытом в очистке сточных вод
Израильские регионы предлагают делиться опытом в очистке сточных вод
13 февраля 2023 г. 15:34
В Азербайджане получают лечение 10 детей и 12 взрослых из Турции
ФотоВ Азербайджане получают лечение 10 детей и 12 взрослых из Турции
13 февраля 2023 г. 11:15
Восстановлена погрузка азербайджанской нефти на терминале Джейхан в Турции
Восстановлена погрузка азербайджанской нефти на терминале Джейхан в Турции
12 февраля 2023 г. 17:20
Производство в аграрном секторе Азербайджана будет ежегодно расти на 4% до 2031 года
Производство в аграрном секторе Азербайджана будет ежегодно расти на 4% до 2031 года
11 февраля 2023 г. 10:14
Из Азербайджана в Турцию отправлено 88 грузовиков с гумпомощью
ФотоИз Азербайджана в Турцию отправлено 88 грузовиков с гумпомощью
10 февраля 2023 г. 18:07

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi