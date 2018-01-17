В Twitter признали, что читают личные сообщения пользователей

Баку. 17 января. REPORT.AZ/ В компании Twitter прокомментировали заявление организации Project Veritas о том, что сотрудники компании читают личные сообщения пользователей.

Как передает Report со ссылкой на Газета.ру, представитель Twitter в ответе BuzzFeed сказал, что сообщения просматриваются «периодически».

“Мы не просматриваем личные сообщения регулярно. Только периодически. Весьма ограниченное число сотрудников имеют доступ к такой информации, и мы применяем для них строгие протоколы доступа”, — cказал он.

Он не назвал точное число таких сотрудников, но добавил, что данные о сотнях сотрудников, читающих чужие сообщения, не соответствуют действительности.

Ранее сообщалось, что в команде Twitter есть несколько сотен человек, которые занимаются чтением личных сообщений пользователей сервиса. Платформа якобы делает это для того, чтобы составить “виртуальный профиль” человека для дальнейшей перепродажи рекламодателям.