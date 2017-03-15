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    В Twitter подтвердили крупную хакерскую атаку на аккаунты ряда организаций

    Никто пока не взял ответственность за серию кибератак

    Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ Компания Twitter подтвердила, что сегодня произошла серия хакерских атак на несколько аккаунтов крупных организаций и компаний, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

    "Мы осведомлены о проблеме, которая затронула несколько владельцев аккаунтов утром", - заявил представитель Twitter. Он добавил, что источник атаки привел к "приложению третьей стороны, чей доступ был прекращен".

    Никто пока не взял ответственность за серию кибератак.

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