В Twitter подтвердили крупную хакерскую атаку на аккаунты ряда организаций

Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ Компания Twitter подтвердила, что сегодня произошла серия хакерских атак на несколько аккаунтов крупных организаций и компаний, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Мы осведомлены о проблеме, которая затронула несколько владельцев аккаунтов утром", - заявил представитель Twitter. Он добавил, что источник атаки привел к "приложению третьей стороны, чей доступ был прекращен".

Никто пока не взял ответственность за серию кибератак.