​В Туркменистане завершается строительство нового магистрального газопровода “Восток-Запад”

Баку. 17 октйабря. REPORT.AZ/ В Туркменистане близится к завершению строительство магистрального газопровода «Восток-Запад».

Как передает Report, об этом было сказано в официальном сообщении министерства минеральных ресурсов и нефтегазовой промышленности республики.

Основной задачей данного проекта является объединение основных газовых месторождений страны в рамках единой газотранспортной системы.

В целом же, после ввода в эксплуатацию газопровод «Восток-Запад» даст возможность ежегодной транспортировки до 30 миллиардов кубометров товарного газа, перекачиваемых их расположенных в восточной части страны месторождений голубого топлива.

Газопровод «Восток-Запад» также может быть использован при организации поставок природного газа из Туркменистана в европейские страны. Самым оптимальным при этом многие полагают прокладку по дну Каспийского моря газопровода длиной 300 километров к берегам Азербайджана. Оттуда туркменский газ будет поступать в Турцию, а затем - на европейские рынки.

Согласно предварительным данным, общая стоимость строительства нового газопровода составляет порядка двух миллиардов долларов.