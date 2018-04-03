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    В Туркменистане запретили краски для волос и гели для ногтей

    С прилавков магазинов стали убирать осветляющие средства для волос, гелей для ногтей и прочих аналогичных товаров

    Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ Таможня Туркменистана перестала пропускать в страну светлые краски для волос, а также средства для мелирования и обесцвечивания, сообщает Report со ссылкой на "Хронику Туркменистана".

    Наряду с этим с прилавков магазинов стали убирать осветляющие средства для волос, гелей для ногтей и прочих аналогичных товаров. Также запрещен ввоз материалов для наращивания ресниц и ногтей. В связи с запретами цены на эту продукцию выросли в полтора раза.

    Работники администраций районов обошли парикмахерские и салоны красоты Ашхабада и "рекомендовали" их владельцам исключить из списка услуг наращивание ресниц и ногтей, а также обесцвечивание волос.

    Отметим, что ранее туркменским бюджетницам запретили наращивать ногти и ресницы и обесцвечивать волосы, был наложен запрет на золотые украшения.

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