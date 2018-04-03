В Туркменистане запретили краски для волос и гели для ногтей

Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ Таможня Туркменистана перестала пропускать в страну светлые краски для волос, а также средства для мелирования и обесцвечивания, сообщает Report со ссылкой на "Хронику Туркменистана".

Наряду с этим с прилавков магазинов стали убирать осветляющие средства для волос, гелей для ногтей и прочих аналогичных товаров. Также запрещен ввоз материалов для наращивания ресниц и ногтей. В связи с запретами цены на эту продукцию выросли в полтора раза.

Работники администраций районов обошли парикмахерские и салоны красоты Ашхабада и "рекомендовали" их владельцам исключить из списка услуг наращивание ресниц и ногтей, а также обесцвечивание волос.

Отметим, что ранее туркменским бюджетницам запретили наращивать ногти и ресницы и обесцвечивать волосы, был наложен запрет на золотые украшения.