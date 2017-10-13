В Туркменистане тарифы на воду подняли в 25 раз

Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ С 1 ноября 2017 года в Туркмении начнется поэтапная отмена льгот на коммунальные услуги для населения. Как сообщает

Report, соответствующее постановление, направленное на «развитие свободных рыночных отношений в экономике», подписал президент Гурбангулы Бердымухамедов, передает газета "Туркменистан сегодня". В документе указано, что туркменистанцы, иностранцы, предприятия и дипломаты будут платить уже не 0,02 маната за кубометр воды, а в 25 раз больше - 0,5 манатов (0,24 AZN) за каждый кубометр питьевой воды, потребляемой сверх бесплатно отпускаемого месячного лимита.

Стоимость природного газа для граждан Туркмении составит 0,02 маната (0,01 AZN) за кубометр (при потреблении свыше бесплатно отпускаемых лимитов). Для иностранных граждан, беженцев, отечественных компаний и предпринимателей — те же 0,02 маната (0,01 AZN) за кубический метр, но уже без бесплатного лимита. Иностранным инвесторам придется платить уже по 0,05 маната (0,02 AZN) за кубометр.

Тарифы на электроэнергию для населения будут доведены до уровня 25 манат (12.07 AZN) за тысячу киловатт-часов с учетом налога на добавленную стоимость и при условии превышения лимита.

Для иностранцев, лиц без гражданства и беженцев стоимость электричества возрастет до 21,7 маната (10.48 AZN) без учета НДС.

В 1993 году президент Сапармурат Ниязов сделал природный газ, электроэнергию и питьевую воду бесплатными для граждан Туркмении. Согласно задумке первого руководителя этой страны эти льготы должны были просуществовать вплоть до 2030 года. Однако уже в начале 2015 года, второй президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов ввел лимит на потребление природного газа, оставив бесплатными лишь 50 кубометров в месяц на одного человека.

9 октября 2017 года на заседании совета старейшин президент Туркмении заявил о принятии окончательного решения по вопросу о поэтапной отмене льгот на поставляемые населению природный газ, электроэнергию и питьевую воду.