В Туркменистане состоялась инаугурация глобального проекта для устранения таможенных барьеров

В Авазе прошла торжественная церемония инаугурации Пилотного проекта Глобального транзитного документа (GTrD), который за счет технологии блокчейн предоставит уникальную возможность обеспечивать контейнерные перевозки без обязательного таможенного досмотр

В Авазе прошла торжественная церемония инаугурации Пилотного проекта Глобального транзитного документа (GTrD), который за счет технологии блокчейн предоставит уникальную возможность обеспечивать контейнерные перевозки без обязательного таможенного досмотра через несколько границ на всех видах транспорта, передает Report.



Участниками церемонии стали представители туркменского правительства, руководители постоянного секретариата межправительственной комиссии Программы международного транспортного коридора Европа-Кавказ-Азия (МПК ТРАСЕКА), Межправительственного Совета дорожников СНГ и Международного центра транспортной дипломатии.



Реализация проекта должна способствовать укреплению мировой транспортной системы, преодолению глобальных вызовов стабильной взаимосвязанности, ускорению процессов цифровизации и упрощению процедур транзита и торговли для устойчивого и стабильного восстановления мировой экономики в период после пандемии COVID-19.



Собравшиеся на мероприятии отметили, что цифровизация транспорта является мощным ресурсом интеграции, способным обеспечить большую экономическую и политическую выгоду государствам региона, а также способствовать совместимости их стратегических интересов.



В итоговом совместном заявлении участников встречи отмечается, что в ближайшие 30 дней будет разработан План практических шагов по реализации Пилотного проекта Глобального транзитного документа в 2022-2024 годах.



Также делегаты призвали страны региона активно подключаться к реализации Пилотного проекта, так как он способен внести важный вклад в экономическое и социальное развитие Центральной Азии и Евроазиатского региона в целом.