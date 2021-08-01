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В Туркменистане растет добыча и экспорт природного газа

В Туркменистане растет добыча и экспорт природного газа Вице-премьер Шахым Абдрахманов, курирующий топливно-энергетический комплекс в правительстве Туркменистана озвучил в ходе выездного заседания Кабмина ожидаемые по итогам 7 месяцев производственные показатели.
Другие страны
1 августа 2021 г. 09:56
В Туркменистане растет добыча и экспорт природного газа

Вице-премьер Шахым Абдрахманов, курирующий топливно-энергетический комплекс в правительстве Туркменистана озвучил в ходе выездного заседания Кабмина ожидаемые по итогам 7 месяцев производственные показатели.

Как передает местное бюро Report, за январь-июль текущего года наиболее высокого темпа роста работники туркменского ТЭК добились в области газоэкспорта, который составил 137 процентов по сравнению с таким же периодом за 2020 год.

Такие же высокие темпы роста за отчетный период были достигнуты в сфере добычи газа - как природного, так и попутного: 123,5 процентов.

Также был перевыполнен план по освоению инвестиций в топливно-энергетический комплекс - 105,5 процентов.

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