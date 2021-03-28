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В Туркменистане пройдут первые выборы в верхнюю палату парламента

В Туркменистане пройдут первые выборы в верхнюю палату парламента Сегодня впервые пройдут выборы в верхнюю палату парламента Туркменистана (Халк маслахаты Милли Генгеша)
Другие страны
28 марта 2021 г. 05:44
В Туркменистане пройдут первые выборы в верхнюю палату парламента

Сегодня впервые пройдут выборы в верхнюю палату парламента Туркменистана (Халк маслахаты Милли Генгеша).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, ЦИК страны еще в пятницу объявил о завершении агитационной кампании и готовности к проведению голосования.

Народный совет парламента Туркменистана состоит из 56 членов, из них 48 избираются от каждого из пяти велаятов (областей) и города Ашхабада тайным голосованием на заседаниях местных Народных советов, еще восемь членов назначаются президентом.

Кандидатами на 48 мандатов зарегистрированы 112 человек, 29 из них - женщины.

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Версия на азербайджанском языке Türkmənistanda parlamentin yuxarı palatasına ilk seçkilər keçiriləcək

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