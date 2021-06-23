В Туркменистане открылся новый международный аэропорт

В городе Керки на востоке Туркменистана (Лебапская область) введен в эксплуатацию новый международный аэропорт.

В городе Керки на востоке Туркменистана (Лебапская область) введен в эксплуатацию новый международный аэропорт.

Как передает Report, в церемонии его открытия приняли участие президент Гурбангулы Бердымухамедов, члены правительства и другие руководители.

В ходе торжества глава государства осмотрел обустройство комплекса, побывал в зале ожидания пассажирского терминала, на перроне и в СIP-зале.

Аэропорт имеет пропускную способность 100 человек в час и способен единовременно принять два крупных воздушных судна и четыре вертолета. При этом его международный статус обусловлен геостратегическим расположением между Узбекистаном с северной стороны и Афганистаном - с южной.

Строительство аэропорта по заказу агентства "Tуркменские авиалинии" осуществила отечественная частная компания "Гундогды".

Трехэтажное здание пассажирского терминала занимает общую площадь более 2,2 тысячи квадратных метров. Высота диспетчерской башни составляет 31,7 метра.

Залы терминала имеют сплошное ультрафиолетозащитное остекление, здесь есть главный вестибюль с зонами сдачи багажа и ручной клади, первичного досмотра, билетные кассы, справочная, буфет с кафетерием, сувенирный и газетный киоски, аптека, медицинский пункт, места ожидания для вылетающих пассажиров и провожающих.

Зал вылета - накопитель - рассчитан на 120 мест. К услугам пассажиров в нем есть кафетерий, комната матери и ребенка, молельная. По прилету пассажиры проследуют в зал выдачи багажа. Также имеется зона для обслуживания делегаций и пассажиров CIP, которая полностью автономна в обеспечении. Для людей с физическими ограничениями здоровья предусмотрены удобные рампы и пандусы, безпороговые переходы.

Терминал оборудован современными системами безопасности и обслуживания, такими как видеонаблюдение, карточной блокировки дверей, досмотра и обработки багажа, автоматической пожарной системой сигнализации и тушения.

Взлетно-посадочная полоса аэропорта в длину равна 2 700 метрам, а ее ширина - 45 метров, она оснащена сигнальными, орнитологическими, радиотехническими, навигационными системами.

Площадь самого аэродрома – около 42,3 тысячи квадратных метров. В инфраструктуру вошли также здание аварийно-спасательной и пожарной службы, технический блок, гараж для спецавтомобилей, несколько трансформаторных подстанций и другие вспомогательные объекты.

Система безопасности аэродромного комплекса включает защитное ограждение по периметру. Предусмотрена инженерная защита территории от затопления, подтопления и система сбора ливневых и талых вод с летного поля с последующей отчисткой для применения в ирригации аэропорта.

Ожидается, что новый международный аэропорт в городе Керки простимулирует активизацию воздушных грузовых и пассажирских перевозок как в восточном регионе страны, где развивается крупный промышленный кластер, так и между соседними странами.

Расширение сети малых аэропортов включено в модернизацию транспортной системы Туркменистана с учетом роста ее транзитного потенциала в международном масштабе. Вслед за вводом в действие аэропорта в городе Керки, в стране, теперь на западе, приступают к еще одному инфраструктурному проекту в области авиации - строительству аэровокзального комплекса в поселке Джебел Балканской области.

Он также будет иметь пропускную способность 100 пассажиров в час и международный статус, так как должен сыграть свою роль в интенсификации воздушного сообщения и транспортной связанности на пространстве Центральной Азии и Прикаспия. На сооружение аэровокзального комплекса в Джебеле объявлен международный тендер.