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В Туркменистане оштрафовали женщину за ношение медицинской маски

​В Туркменистане оштрафовали женщину за ношение медицинской маски
© hronikatm.com

Жительницу Ашхабада задержали местный полицейский патруль за ношение медицинской маски, сообщает Report со ссылкой на "Хроники Туркменистана".

Так, женщину остановили и попросили паспорт полицейские из отделения Чандыбильского этрапа (округа).

"С пропиской все было нормально, однако командиру патруля не понравилось, что женщина была в маске", - отмечает издание.

Согласно информации, сотрудники полиции при задержании заявили женщине, что ношение масок "сеет панику" среди населения, так как в руководстве страны не носят их.

Задержанную доставили в отделение полиции и оштрафовали на 249 туркменских манатов (71 доллар США). 

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