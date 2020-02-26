​В Туркменистане оштрафовали женщину за ношение медицинской маски

Жительницу Ашхабада задержали местный полицейский патруль за ношение медицинской маски, сообщает Report со ссылкой на "Хроники Туркменистана".

Так, женщину остановили и попросили паспорт полицейские из отделения Чандыбильского этрапа (округа).

"С пропиской все было нормально, однако командиру патруля не понравилось, что женщина была в маске", - отмечает издание.

Согласно информации, сотрудники полиции при задержании заявили женщине, что ношение масок "сеет панику" среди населения, так как в руководстве страны не носят их.

Задержанную доставили в отделение полиции и оштрафовали на 249 туркменских манатов (71 доллар США).