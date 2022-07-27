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В Туркменистане ограничили вывоз алабаев из страны

В Туркменистане ограничили вывоз алабаев из страны В Туркменистане ограничили вывоз алабаев, чтобы защитить их популяцию. Соответствующий закон подписал президент страны Сердар Бердымухамедов, пишет газета «Нейтральный Туркменистан».
Другие страны
27 июля 2022 г. 20:59
В Туркменистане ограничили вывоз алабаев из страны

В Туркменистане ограничили вывоз алабаев, чтобы защитить их популяцию. Соответствующий закон подписал президент страны Сердар Бердымухамедов, пишет газета «Нейтральный Туркменистан».

Теперь, чтобы вывезти собаку из страны, путешественникам будет необходим ордер уполномоченного органа, решение о запрете или разрешении будет приниматься совместно с членами правительства.

Также все щенки породы алабай будут вноситься в государственную племенную книгу и специальный реестр, в котором содержатся данные о породистых собаках. Владельцев алабаев обяжут указывать сведения о питомцах в паспортах, документ должен будет отражать дату рождения собаки, ее пол, окрас и другую информацию.

Собачьи бои между псами с «разной психикой» будут считаться жестоким обращением с животными и преследоваться по закону. Граждане же, желающие вносить свой вклад в собаководство, могут рассчитывать на государственные премии.

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