​В Туркмении запретили продавать сигареты

Баку. 16 января. REPORT.AZ/ В Туркменистане сигареты исчезли из продажи после проведения на государственном уровне кампании по борьбе с продажей табачных изделий.

Как передает Report, об этом сообщает местное издание "Хроника Туркменистана".

Согласно сообщению, в столице страны Ашхабаде продавцов обходили работники службы по защите здорового общества и грозили штрафом в десять минимальных зарплат (почти $1700) за продажу табачных изделий. После этого, пишет издание, продавцы стали продавать сигареты из-под прилавка лишь знакомым. При этом цена подскочила в 1,5–2 раза.

По информации агентства Associated Press, накануне в Туркмении сожгли несколько тысяч пачек сигарет. По словам чиновников, уничтожены были табачные изделия, ввезенные в страну незаконно.

5 января в ходе заседания правительства страны президент Гурбангулы Бердымухаммедов раскритиковал работу службы охраны безопасности здорового общества и призвал к жестким мерам по борьбе с курением.