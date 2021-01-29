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В Туркменистане, где официально нет COVID-19, поручили начать вакцинацию

В Туркменистане, где официально нет COVID-19, поручили начать вакцинацию Глава Туркменистана поручил министру продолжить регистрации лекарственных средств и вакцин, подтвержденных ВОЗ
Другие страны
29 января 2021 г. 09:18
В Туркменистане, где официально нет COVID-19, поручили начать вакцинацию

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов дал главе Минздрава ряд поручений по борьбе с инфекционными болезнями, в числе которых, обеспечение граждан страны вакциной.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает газета правительства "Нейтральный Туркменистан".

Поручения были даны главой государства на правительственном совещании, где с отчетом выступил министр здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана Нурмухаммед Аманнепесов.
Министр рассказал о реализации комплексных мер по профилактике инфекционных заболеваний в стране.

Заслушав отчет, Бердымухамедов указал на важность проведения дальнейшей работы по борьбе и предотвращению инфекционных болезней, особенно в связи с предстоящим весенне-летним сезоном. Глава Туркменистана поручил министру продолжить регистрации лекарственных средств и вакцин, подтвержденных ВОЗ.

Туркменский лидер также дал поручение строго контролировать соблюдение трёх правил профилактических мер - ношение медицинских масок до установленных сроков, их соответствие международным стандартам и проведение среди населения разъяснительной работы.

Согласно сообщениям властей, в Туркменистане случаи заболевания COVID-19 не зарегистрированы. Вместе с тем, в стране введены масочный режим и ряд ограничения на работу транспорта, торговли, общепита, сервиса и т.д.

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