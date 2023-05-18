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В турецком Ширнаке ликвидированы еще 2 террориста РКК

В турецком Ширнаке ликвидированы еще 2 террориста РКК В рамках антитеррористической операции, продолжающейся с 15 мая в юго-восточной турецкой провинции Ширнак, нейтрализованы еще два террориста РКК. Общее число ликвидированных боевиков достигло пяти.
Другие страны
18 мая 2023 г. 06:23
В турецком Ширнаке ликвидированы еще 2 террориста РКК

В рамках антитеррористической операции, продолжающейся с 15 мая в юго-восточной турецкой провинции Ширнак, нейтрализованы еще два террориста РКК. Общее число ликвидированных боевиков достигло пяти.

Как передает Report со ссылкой на "Анадолу", об этом сообщили в МВД Турции.

К прочесыванию района Бестлер Дерелер привлечены бойцы спецназа жандармерии.

В ведомстве подчеркнули, что операции в регионе будут продолжены вплоть до полного устранения угрозы безопасности.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что с 1984 года, когда боевики РКК впервые осуществили кровавое преступление в Турции, и до марта 2020 года от рук этой кровавой организации погибли 7 500 сотрудников сил безопасности Турции и 6 800 мирных жителей.

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