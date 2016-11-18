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    В турецких тюрьмах, где содержатся мятежники, установили зенитные орудия

    Зенитные орудия появились в тюрьмах Синджан Анкары, Шакран в Измире и Силиври в Стамбуле по распоряжению минюста Турции

    Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ Зенитные орудия установлены в трех тюрьмах в Турции, в которых содержатся арестованные по делу о попытке военного переворота в стране.

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, зенитные орудия появились в тюрьмах Синджан Анкары, Шакран в Измире и Силиври в Стамбуле по распоряжению минюста Турции, который дал указание усилить охрану мест заключения, где находятся арестованные мятежники.

    Сообщается также об увеличении численности персонала тюрем после полученной турецкими правоохранительными органами информации о подготовке арестованными по делу о перевороте тюремных бунтов и побегов.

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