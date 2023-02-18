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В Турцию из США направлено в целом 380 тонн гумпомощи

В Турцию из США направлено в целом 380 тонн гумпомощи После разрушительных землетрясений, произошедших в Турции, в зону бедствия из США направлено в целом 380 тонн гуманиторной помощи.
Другие страны
18 февраля 2023 г. 08:43
В Турцию из США направлено в целом 380 тонн гумпомощи

После разрушительных землетрясений, произошедших в Турции, в зону бедствия из США направлено в целом 380 тонн гуманиторной помощи.

Как сообщает американское бюро Report, в пункт помощи, созданный в турецком посольстве в Вашингтоне, ежедневно доставляют порядка 60 тонн гумпомощи.

Сотрудникам посольства помогают активисты турецкой общины и местные волонтеры.

Гражданка США по имени Кейт сказала, что сразу после произошедшего стихийного бедствия связалась с посольством и прибыла в пункт сбора помощи: "Я услышала, что в Турции произошло землетрясение, и сразу подумала, как мне помочь. Все мои соседи, как и я, выразили готовность оказать помощь. Мы слышали, что погибло много людей, а у некоторых из выживших не было теплой одежды. К счастью, я живу недалеко от здания посольства. Я связалась с другом, и он помог мне приехать сюда. Таких, как я, готовых помочь в нашей стране много".

Волонтеры на протяжении всего дня упаковывают присланные принадлежности и предметы, затем гуманитарная помощь направляется в зону бедствия грузовыми самолетами и кораблями.

Отметим, что наши соотечественники, проживающие в Вашингтоне и близлежащих штатах и ​​городах, также оказывают гуманитарную помощь и делают пожертвования через посольство Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке ФотоABŞ-dan Türkiyənin zəlzələ bölgəsinə 380 ton humanitar yardım göndərilib

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