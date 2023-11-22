В Турцию из Газы вернулись еще почти 100 человек

Очередная группа из почти 100 человек вернулась в Турцию после эвакуации из Газы.

Очередная группа из почти 100 человек вернулась в Турцию после эвакуации из Газы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал TRT Haber.

Самолет авиакомпании Turkish Airlines с гражданами Турции и Турецкой республики Северного Кипра (ТРСК) прибыл из Каира в Стамбул.

К настоящему времени из Газы в Турцию вернулись порядка 350 турецких граждан и жителей ТРСК, которым власти помогают в эвакуации из палестинского анклава. Всего Турция планирует вывезти из района конфликта почти тысячу человек.

Помимо вывоза своих граждан, Анкара занимается эвакуацией нуждающихся в лечении палестинцев из Газы. Как сообщал глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа, из региона были вывезены 150 человек, в том числе 88 лиц, которым требуется медицинская помощь. В основном это онкобольные.

По его словам, Турция, Египет и Израиль формируют новый список раненых и детей, которых в ближайшее время планируется вывезти на турецкую территорию.