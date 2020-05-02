В Турции женщина решила отметить окончание карантина и сорвалась с горы

31-летняя уроженка Казахстана решила отпраздновать окончание карантина из-за коронавируса в Турции, сделав фото на вершине водопада в Анталье, но подскользнулась и разбилась насмерть.
Как передает Report со ссылкой на Газета.ru, об этом сообщает Mirror.
Женщина работала гидом в турецком городе.
Отмечается, что она упала с высоты около 35 метров, в это время рядом присутствовала ее подруга.
Женщина перелезла через защитное ограждение, упала, поскользнувшись на траве.
Тело погибшей вытащили из воды местные спасатели. Полиция подтвердила, что инцидент был несчастным случаем.