В Турции заявили о готовности внести вклад в обеспечение вывоза зерна с Украины

Анкара готова выполнить свои обязательства в рамках обеспечения безопасности вывоза зерна из портов Украины.

Анкара готова выполнить свои обязательства в рамках обеспечения безопасности вывоза зерна из портов Украины.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявили в турецком военном ведомстве по итогам прошедших во вторник телефонных переговоров министра национальной обороны Турции Хулуси Акара и министра обороны РФ Сергея Шойгу.

"В связи с продовольственным кризисом было уделено внимание мерам, которые могут быть приняты для безопасной транспортировки зерна, подсолнечника и другой сельскохозяйственной продукции. Турция стремится оказать поддержку в сфере гуманитарной помощи и ещё раз выразила готовность выполнять свою часть (обязательств) для достижения мира в регионе", - сообщили в министерстве.

Вопросы создания "зернового коридора" в среду в Анкаре с турецким руководством обсудит глава российского МИД Сергей Лавров.