В Турции заявили о готовности внести вклад в обеспечение вывоза зерна с Украины

Анкара готова выполнить свои обязательства в рамках обеспечения безопасности вывоза зерна из портов Украины.
"В связи с продовольственным кризисом было уделено внимание мерам, которые могут быть приняты для безопасной транспортировки зерна, подсолнечника и другой сельскохозяйственной продукции. Турция стремится оказать поддержку в сфере гуманитарной помощи и ещё раз выразила готовность выполнять свою часть (обязательств) для достижения мира в регионе", - сообщили в министерстве.
Вопросы создания "зернового коридора" в среду в Анкаре с турецким руководством обсудит глава российского МИД Сергей Лавров.