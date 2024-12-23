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В Турции заявили о готовности содействовать мирному урегулированию в Украине

В Турции заявили о готовности содействовать мирному урегулированию в Украине Турция готова оказать любую помощь и содействие в урегулировании конфликта в Украине, в том числе предоставив свою территорию для переговоров.
Другие страны
23 декабря 2024 г. 19:03
В Турции заявили о готовности содействовать мирному урегулированию в Украине

Турция готова оказать любую помощь и содействие в урегулировании конфликта в Украине, в том числе предоставив свою территорию для переговоров.

Как передает Report, об этом сообщил директор по коммуникациям администрации турецкого президента Фахреттин Алтун в интервью Euronews.

"Стамбул был выдвинут в качестве мирной платформы, и это было хорошо воспринято на международном уровне. Можно предположить, что страны вновь встретятся в Стамбуле. В этом контексте Турция как стабилизирующая держава готова оказать любую помощь, включая гуманитарную, и проведение мирных переговоров", - сказал Алтун.

Он также подчеркнул, что все стороны должны конструктивно и ответственно взаимодействовать, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию кризиса между Россией и Украиной. Турция приложит все усилия для поддержания не только регионального мира, но и глобальной стабильности.

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