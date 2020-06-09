​В Турции заявили о достижении договоренности с США по Ливии

Турция и США достигли договоренности по вопросу Ливии.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам своего телефонного разговора со своим американским коллегой Дональдом Трампом.

"Сегодня мы обсудили с Трампом события в регионе, прежде всего Ливию, в США беспокоятся насчет нее. Мы подтвердили, что сейчас там все идет успешно, сообщили все детали того, что там происходит. Между Турцией и США может начаться новый период относительно Ливии. Мы достигли определенных договоренностей. Но нужно будет обсудить это с уважаемым (президентом РФ) Владимиром Путиным. Возможно, с ним будут переговоры", - сказал Эрдоган в эфире телеканала TRT.