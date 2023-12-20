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Ущерб от землетрясений в Турции в феврале этого года составил 110 млрд долларов

Ущерб от землетрясений в Турции в феврале этого года составил 110 млрд долларов Общий ущерб Турции от землетрясений, которые произошли в феврале 2023 года, составил 110 млрд долларов.
Другие страны
20 декабря 2023 г. 10:25
Ущерб от землетрясений в Турции в феврале этого года составил 110 млрд долларов

Общий ущерб Турции от землетрясений, которые произошли в феврале 2023 года, составил 110 млрд долларов.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил министр экологии и градостроительства страны Мехмет Озхасеки.

"Наши общие убытки от землетрясений 6 февраля оцениваются в 110 млрд долларов. В зоне риска землетрясений первой и второй категорий находятся 66% территории нашей страны и 71% ее граждан", - заявил министр в парламенте при обсуждении бюджета возглавляемого им министерства на 2024 год.

Напомним, землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли на юго-востоке Турции 6 февраля. Подземные толчки, за которыми последовали тысячи афтершоков, ощущались на обширной территории и в соседних странах.

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Версия на английском языке Damage from February earthquakes in Türkiye reaches $110B
Версия на азербайджанском языке Fevralda baş verən zəlzələlər Türkiyəyə 110 milyard dollar zərər vurub

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