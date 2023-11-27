В Турции заявили, что связь с возможно захваченным у берегов Йемена судном прервана

Связь с танкером Central Park потеряна в связи с предполагаемым захватом у берегов Йемена.

Связь с танкером Central Park потеряна в связи с предполагаемым захватом у берегов Йемена.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Главное управление по морским делам Турции.

"Когда танкер-химовоз Central Park, принадлежащий компании Zodiac Maritime, находился у берегов Йемена в Аденском заливе, связь с ним была прервана сегодня утром (вчера - ред.). В течение всего этого времени установить контакт не удавалось. Предполагается, что судно было захвачено", - говорится в заявлении.

На судне находятся турецкие моряки.

Ранее агентство Associated Press со ссылкой на компанию Ambrey, занимающейся вопросами морской безопасности, и Zodiac Maritime, сообщило, что на борту судна находятся граждане Болгарии, России, Вьетнама, Индии, Грузии и Филиппин.