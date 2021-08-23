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В Турции заявили, что страна не сможет принять беженцев из Афганистана

В Турции заявили, что страна не сможет принять беженцев из Афганистана "Турция – это не лагерь для беженцев. У нас нет больше возможности принять даже одного беженца (из Афганистана)"
Другие страны
23 августа 2021 г. 21:22
В Турции заявили, что страна не сможет принять беженцев из Афганистана
Омер Челик

Турция не в состоянии принять ни одного беженца из Афганистана.

Как сообщает Report, об этом заявил пресс-секретарь правящей в стране Партии справедливости и развития (ПСР) Омер Челик.

"Турция – это не лагерь для беженцев. У нас нет больше возможности принять даже одного беженца (из Афганистана). Мы сами будем принимать решения. Мы очень тщательно охраняем наши границы", - сказал Челик журналистам.

По его словам, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступает за то, чтобы найти всеобъемлющее решение кризиса в Афганистане.

"Он ведет интенсивную международную дипломатию – обсуждал ситуацию в Афганистане с (президентом РФ Владимиром) Путиным, (канцлером ФРГ Ангелой) Меркель. Мы внимательно отслеживаем тему прав человека в Афганистане, перешедшем под управление "Талибана". Нельзя оставлять афганский народ в одиночестве, там сейчас происходит настоящая драма", - добавил Челик.

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Версия на азербайджанском языке Ömər Çelik: “Türkiyə qaçqın düşərgəsi deyil”

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