В Турции заявили, что С-400 защитят страны ЕС и НАТО

Покупая российские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400, Турция обеспечивает не только собственную безопасность, но и безопасность НАТО и ЕС.

Как передаёт Report со ссылкой на иностранные СМИ, об этом заявил официальный представитель правящей в Турции Партии справедливости и развития

Он отметил, что, хотя ЗРК в первую очередь заказали с целью защитить страну от ударов с сирийской территории, С-400 также будут служить для защиты границ Европы и стран НАТО.

Челик также заявил, что "Анкара была вынуждена искать варианты усиления своей противовоздушной обороны после того, как "некоторые союзники по НАТО" вывели свои системы Patriot с территории Турции".

Напомним, что 3 апреля Соединённые Штаты призвали Турцию выбрать между безопасностью НАТО и С-400.

При этом Анкара подчёркивала, что контракт по российским системам пересмотру не подлежит.