 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Турции завершилось действие режима ЧП

    Баку. 19 июля. REPORT.AZ/ В Турции прекратил действовать режим чрезвычайного положения. 

    Как передает Report со ссылкой на Anadolu, его действие официально завершилось этой ночью в 01:00 по местному времени.

    Чрезвычайное положение сроком на три месяца было впервые введено в Турции 21 июля 2016 года вскоре после предотвращения попытки переворота в стране. Режим ЧП продлевался в Турции семь раз, каждый раз на три месяца.

    Согласно Конституции Турецкой Республики, режим ЧП автоматически прекращается, если правительство страны до истечения срока его действия не направит в парламент уведомление о необходимости его продления.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi