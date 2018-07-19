В Турции завершилось действие режима ЧП

Баку. 19 июля. REPORT.AZ/ В Турции прекратил действовать режим чрезвычайного положения.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, его действие официально завершилось этой ночью в 01:00 по местному времени.

Чрезвычайное положение сроком на три месяца было впервые введено в Турции 21 июля 2016 года вскоре после предотвращения попытки переворота в стране. Режим ЧП продлевался в Турции семь раз, каждый раз на три месяца.

Согласно Конституции Турецкой Республики, режим ЧП автоматически прекращается, если правительство страны до истечения срока его действия не направит в парламент уведомление о необходимости его продления.