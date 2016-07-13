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    В Турции закрыты все диппредставительства Франции

    Отменены мероприятия по случаю национального праздника Франции в Анкаре, Стамбуле и Измире

    Баку. 13 июля. REPORT.AZ/ Все дипломатические представительства Франции в Турции закрыты по соображениям безопасности.

    Как сообщает Report со ссылкой на Agence France-Presse, об этом заявили во французском посольстве в Анкаре.

    "Наше посольство в Анкаре и генконсульство в Стамбуле закрыты с 13:00 13 июля по соображениям безопасности до дальнейших распоряжений. Об этом решении уведомлены турецкие власти, с которыми мы находимся в постоянном контакте", - говорится в заявлении французской дипмиссии.

    Сообщается также об отмене мероприятий по случаю национального праздника Франции - Дня взятия Бастилии 14 июля во французском посольстве в Анкаре и генконсульствах в Стамбуле и Измире.

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