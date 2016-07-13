В Турции закрыты все диппредставительства Франции

Баку. 13 июля. REPORT.AZ/ Все дипломатические представительства Франции в Турции закрыты по соображениям безопасности.

Как сообщает Report со ссылкой на Agence France-Presse, об этом заявили во французском посольстве в Анкаре.

"Наше посольство в Анкаре и генконсульство в Стамбуле закрыты с 13:00 13 июля по соображениям безопасности до дальнейших распоряжений. Об этом решении уведомлены турецкие власти, с которыми мы находимся в постоянном контакте", - говорится в заявлении французской дипмиссии.

Сообщается также об отмене мероприятий по случаю национального праздника Франции - Дня взятия Бастилии 14 июля во французском посольстве в Анкаре и генконсульствах в Стамбуле и Измире.